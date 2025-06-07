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Російські окупаційні війська просунулися в Сумській області – DeepState

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російські окупаційні війська просунулися в Сумській області – DeepState
Противник просунувся в районах Біловодів, Локні та Садків
скріншот мапи

ворог захопив населені пункти Кіндратівка та Олексіївка

Російська окупаційна армія продовжує чинити тиск на українські позиції та досягати часткових успіхів на фронті. Згідно з оновленою мапою бойових дій від DeepState, опублікованою ввечері 6 червня, окупаційним силам вдалося просунутися в Сумській області, передає «Главком».

Аналітики зазначають, що на Сумському напрямку за останню добу російські війська розширили свій плацдарм і навіть просунулися в новому районі вздовж державного кордону.

За їхніми даними, ворог захопив населені пункти Кіндратівка та Олексіївка, а також просунувся в районах Біловодів, Локні та Садків.

Російські окупаційні війська просунулися в Сумській області – DeepState фото 1

Раніше ми писали, що російська армія продовжує тиснути малими штурмовими групами у прикордонні Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

«Щодо напрямку у Сумській області. Тактика дій противника щодо застосування малих штурмових груп чи груп піхоти, що намагаються зайти на нашу територію, аби розширити зону боїв вже безпосередньо по території України, залишається. Броньовану техніку ворог не використовує, тільки піхотні групи, які періодично намагаються застосовувати чи то квадроцикли, чи мотоцикли з метою швидкості просування вглиб території нашої країни і закріплення», – каже він.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомило, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км.

Як повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

Теги: армія Сумщина ворог

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