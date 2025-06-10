Кількість росіян з 2023 року зросла більш ніж у шість разів

Німеччина встановила новий рекорд з надання громадянства: понад 290 тисяч осіб, на тлі посилення міграційної політики

У 2024 році кількість осіб, яким було надано німецьке громадянство, зросла майже на 50%, сягнувши нового рекорду. За офіційними даними, опублікованими у вівторок, понад 290 тис. осіб отримали паспорти, порівняно з приблизно 210 тис. у 2023 році. Цей сплеск значною мірою пов'язаний з натуралізацією сирійців, яких було близько 83 тис., а також значним збільшенням кількості росіян – їхня кількість зросла більш ніж у шість разів, до майже 13 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Попередній уряд Німеччини під керівництвом канцлера-соціал-демократа Олафа Шольца послабив закон країни про громадянство. Метою таких змін було залучення більшої кількості кваліфікованих працівників та подолання постійного дефіциту робочої сили. Згідно з чинними правилами, подання заявок можливе після п'яти років проживання (порівняно з попередніми вісьмома роками), а цей термін може бути скорочений до трьох років для тих, хто вважається добре інтегрованим. За даними Німецького статистичного управління, скорочена процедура становила 7% натуралізацій минулого року.

Однак нова правляча коаліція, очолювана консервативним канцлером Фрідріхом Мерцем (яка обійняла посаду минулого місяця та включає соціал-демократів як молодших партнерів), вже вжила заходів щодо скасування прискореного процесу отримання громадянства.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт назвав це рішення способом «зменшити фактори притягання та внести більше порядку в міграційний процес». Цей крок є також реакцією на значний політичний тиск. Занепокоєння виборців щодо нелегальної міграції сприяло зростанню підтримки ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка виступає за обмеження притоку іноземців до найбільшої економіки Європи.

Після того, як «Альтернатива для Німеччини» стала головною опозиційною силою в парламенті після лютневих виборів, блок ХДС/ХСС Мерца та СДПН зазнають дедалі більшого тиску, щоб продемонструвати контроль над проблемою нелегальної міграції. Ця ситуація підкреслює складний баланс між економічними потребами та політичною реакцією на суспільні настрої щодо міграції в Німеччині.

Нагадаємо, глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія має намір випробувати рішучість Альянсу НАТО, зокрема розширюючи своє протистояння із Заходом за межі України.