Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей: росіяни серед лідерів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей: росіяни серед лідерів
Кількість росіян з 2023 року зросла більш ніж у шість разів
фото: Winfried Rothermel

Німеччина встановила новий рекорд з надання громадянства: понад 290 тисяч осіб, на тлі посилення міграційної політики

У 2024 році кількість осіб, яким було надано німецьке громадянство, зросла майже на 50%, сягнувши нового рекорду. За офіційними даними, опублікованими у вівторок, понад 290 тис. осіб отримали паспорти, порівняно з приблизно 210 тис. у 2023 році. Цей сплеск значною мірою пов'язаний з натуралізацією сирійців, яких було близько 83 тис., а також значним збільшенням кількості росіян – їхня кількість зросла більш ніж у шість разів, до майже 13 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Попередній уряд Німеччини під керівництвом канцлера-соціал-демократа Олафа Шольца послабив закон країни про громадянство. Метою таких змін було залучення більшої кількості кваліфікованих працівників та подолання постійного дефіциту робочої сили. Згідно з чинними правилами, подання заявок можливе після п'яти років проживання (порівняно з попередніми вісьмома роками), а цей термін може бути скорочений до трьох років для тих, хто вважається добре інтегрованим. За даними Німецького статистичного управління, скорочена процедура становила 7% натуралізацій минулого року.

Однак нова правляча коаліція, очолювана консервативним канцлером Фрідріхом Мерцем (яка обійняла посаду минулого місяця та включає соціал-демократів як молодших партнерів), вже вжила заходів щодо скасування прискореного процесу отримання громадянства.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт назвав це рішення способом «зменшити фактори притягання та внести більше порядку в міграційний процес». Цей крок є також реакцією на значний політичний тиск. Занепокоєння виборців щодо нелегальної міграції сприяло зростанню підтримки ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка виступає за обмеження притоку іноземців до найбільшої економіки Європи.

Після того, як «Альтернатива для Німеччини» стала головною опозиційною силою в парламенті після лютневих виборів, блок ХДС/ХСС Мерца та СДПН зазнають дедалі більшого тиску, щоб продемонструвати контроль над проблемою нелегальної міграції. Ця ситуація підкреслює складний баланс між економічними потребами та політичною реакцією на суспільні настрої щодо міграції в Німеччині.

Нагадаємо, глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія має намір випробувати рішучість Альянсу НАТО, зокрема розширюючи своє протистояння із Заходом за межі України. 

Читайте також:

Теги: Німеччина росіяни мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада конфісковуватиме фінансові активи, банківські рахунки та нерухомість опозиціонерів, які переховуються за межами РФ
Росія конфіскуватиме майно критиків Кремля, які виїхали за кордон
Вчора, 22:12
На Сумщині відбувся перший повітряний бій за участю українського F-16
Український винищувач F-16 збив ворожий Су-35 на Курському напрямку – Bild
8 червня, 20:46
«На знімку видно обгоріле летовище під літаком», – зазначають аналітики, публікуючи супутникові знімки
Росіяни вигадали спосіб, як «применшити» втрати після операції «Павутина»
4 червня, 21:27
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини
Зеленський зідзвонився з Ердоганом: говорили про переговори у Стамбулі
30 травня, 22:38
Олена Бабакова зазначила, що в Польщі ставлення до українців весь час погіршується
Дослідниця міграції б’є на сполох: ставлення поляків до українців різко змінилося
30 травня, 11:10
Телеведуча про виїзд підлітків: «Це призводить до втрати людського капіталу»
«Хлопці мають воювати». Соцмережі обурилися через заяву Осадчої, чий син живе у США
29 травня, 19:09
Зараз все вирішують дрони, арта і піхота
Чому ніхто, крім України, не витримає такої війни
27 травня, 11:44
Раніше Мерц заявив, що Україна може покладатися на німецький уряд в контексті постачання крилатих ракет Taurus
Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на далекобійне озброєння для України – Мерц
26 травня, 15:09
Двоє українців наразі перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний
У Німеччині затримано трьох українців за підозрою у роботі на Росію
14 травня, 14:15

Політика

Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей: росіяни серед лідерів
Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей: росіяни серед лідерів
Розгортання військ Трампа в Каліфорнії тягне на імпічмент – депутат Кларк
Розгортання військ Трампа в Каліфорнії тягне на імпічмент – депутат Кларк
Путін оголосив хрестовий похід проти «неоліберальних цінностей»
Путін оголосив хрестовий похід проти «неоліберальних цінностей»
Ізраїль спростував заяву посла про передачу Україні систем Patriot
Ізраїль спростував заяву посла про передачу Україні систем Patriot
Японія попросила у Китаю гарантії своєї безпеки
Японія попросила у Китаю гарантії своєї безпеки
Протести у Лос-Анжелесі: багато затриманих, Пентагон надсилає військових
Протести у Лос-Анжелесі: багато затриманих, Пентагон надсилає військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
83K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
29K
Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW
26K
Лише п’ята частина військовослужбовців воює на передовій. Нардеп пропонує рішення
19K
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua