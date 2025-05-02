Ворог окупував Тарасівку та просунувся біля Сухої Балки на Донеччині – DeepState

Аналітики: На жаль, противнику вдалося окупувати Тарасівку. Спроби відновити положення нічого не дали

Росіяни також намагалися зайти в Новооленівку, але були знищені

Вранці пʼятниці, 2 травня, стало відомо, що ворог активізувався на напрямку Малинівка – Нова Полтавка – Новооленівка у Донецькій області. Як передає «Главком», про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

«На жаль, противнику вдалося окупувати Тарасівку. Спроби відновити положення нічого не дали», – йдеться у повідомленні. Аналітики пояснюють, що росіяни «затягнули в село» дві роти піхоти, яка «сидить по всім можливим укриттям».

За інформацією джерела, росіяни також намагалися зайти в Новооленівку, але були знищені. Ще групи загарбників фіксували у Новій Полтавці. Відомо, що значна частина з них здалася в полон.

«Неприємними є й атаки на Малинівку, де бойові дії тривають. Ворог намагається закріпитися в селі та оточити підрозділи дружніх сил біля розв'язки», – додали аналітики.

DeepState також пише про просування РФ біля Сухої Балки.

Нагадаємо, за квітень 2025-го ворог окупував 175 кв км українських територій та наростив зусилля на всіх ділянках фронту. Як передає «Главком», про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог «активно провів» кінець березня та початок квітня. Відповідно більшість просувань або відбулися в першій половині квітня або є результатом тих дій.

Найбільше ворог просунувся у смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового, це орієнтовно 50 кв км, або майже третина всіх втрат за місяць. Далі йде просування біля Розливу та Костянтинополя, де ворог забрав 43 кв км. Просування біля Катеринівки складає орієнтовно 30 кв км. Сади біля Надіївки – ворог просунувся на 11 кв км, а північніше Андріївки росіяниокупували 15 кв км.

Водночас згідно з даними Генштабу ЗСУ, після так званого «перемир'я», ворог наростив зусилля на всіх ділянках фронту.

Найбільш важкими є Покровський (34.3% від усіх атак), Курський (13.8%), Лиманський (12.9%) та Торецький (11.8%) відтинки.