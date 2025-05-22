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Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосував чотири ракети та скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1324 дрони-камікадзе, здійснив 4183 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 травня станом на 22:00 відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни ліквідували 83 окупанти та поранили ще 70. Знешкоджено одну самохідну артилерійську установку «2С1», 11 автомобілів, вісім мотоциклів, антену керування безпілотними літальними апаратами, комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М», 13 безпілотних літальних апаратів різного типу, два термінали супутникового зв’язку та міномет противника. Також значно пошкоджено автомобіль, квадроцикл та артилерійську систему російських окупантів.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Довгенького. Водночас противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Рублене.

Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного. Ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб.

Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив дві наступальні дії в районах Григорівки та Білогорівки.

Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру та Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших оборонців в районах Романівки, Торецька та Диліївки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили чотири штурми противника, дотепер триває два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 наступальні дії. Активність російських окупантів – поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Степанівка, Новоторецьке, Гнатівка.

Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів поблизу Костянтинополя та в бік Шевченка й Новополя. Наразі триває одне боєзіткнення. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Комар, Новоукраїнка та Новодарівка.

Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сьогодні відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 191 артилерійський обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 22 травня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1184-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Покровськ Генштаб ЗСУ

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