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Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1196-й день повномасштабної війни

Противник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 74 керовані бомби, 1334 удари дронами-камікадзе, здійснив 4421 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

3 червня станом на 22:00 відбулося 134 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська дванадцять разів штурмували позиції українських захисників поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Чернещини, Карпівки, Нового Миру. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили дві атаки противника в бік населеного пункту Григорівка.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші війська відбили три атаки в районі Часового Яру та в бік Білої Гори на Краматорському напрямку. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні п’ятнадцять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки. Бої не вщухають до цього часу у чотирьох локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Коптєвому.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 24 атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Костянтинополя, Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в напрямку Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря. Три боєзіткнення наразі тривають. Авіаударів зазнали Новодарівка, Ольгівське, Новомихайлівка, Мирне, Комар і Федорівка.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили двадцять атак загарбницької армії. Противник завдав одинадцяти авіаційних ударів, скинувши при цьому тринадцять КАБ, також здійснив 157 обстрілів.

Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1196-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: авіація обстріл ворог втрати Генштаб

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