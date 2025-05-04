У трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА: виникли пожежі
Загроза для Києва триває
У ніч проти 4 травня ворог атакував Київ ударними дронами. У трьох районах столиці впали уламки російських БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.
Повітряна тривога в Києві пролунала о 00:20, мешканці столиці почули потужні вибухи, працювала ППО.
Зі слів Ткаченка, в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Внаслідок цього загорівся автомобіль.
Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку. За іншою адресою у цьому ж районі палають сім автівок.
У Шевченківському та Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Виникли пожежі.
Як повідомив Ткаченко, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках.
Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.
Нагадаємо, тривогу в столиці оголосили о 00:20.
«Працює ППО! Будьте подалі від вікон!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
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