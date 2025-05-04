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У трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА: виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА: виникли пожежі
Дрони атакували столицю

Загроза для Києва триває

У ніч проти 4 травня ворог атакував Київ ударними дронами. У трьох районах столиці впали уламки російських БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Повітряна тривога в Києві пролунала о 00:20, мешканці столиці почули потужні вибухи, працювала ППО.

Зі слів Ткаченка, в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Внаслідок цього загорівся автомобіль.

Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку. За іншою адресою у цьому ж районі палають сім автівок.

У Шевченківському та Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Виникли пожежі.

Як повідомив Ткаченко, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках.

Пожежа у Святошинському районі після атаки БпЛА
Пожежа у Святошинському районі після атаки БпЛА
фото: glavcom.com

Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.

Нагадаємо, тривогу в столиці оголосили о 00:20. 

«Працює ППО! Будьте подалі від вікон!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

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Теги: пожежа вибух Київ ворог дрон

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