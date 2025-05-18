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РФ атакувала Київщину: зайнялись пожежі (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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РФ атакувала Київщину: зайнялись пожежі (фото, відео)
На Київщині розгорілась пожежа
фото: місцеві пабліки

Повітряна тривога на Київщині та столиці ще триває, перейдіть в укриття

У ніч на 18 травня російські війська атакували Київщину, вибухи лунали і в столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За повідомленням Telefram-каналів, на Київщині внаслідок удару зайнялись пожежі. Росія атакувала область ударними дронами.

У мережі пишуть, що масштабна пожежа спалахнула у Василькові.

Про роботу ППО у столиці та області повідомляли в Київській ОВА та МВА. Про наслідки атаки поки не повідомлялось.

Тривогу у Києві оголосили рівно опівночі, трохи раніше сирени пролунали у Київській області. Регіон перебуває й досі під атакою дронів. Станом на 04:25, за повідомленням Повітряних сил, кілька груп шахедів зафіксовано на Київщині, в районі Києва, Василькова, Білої Церкви, на півночі, заході та сході області. 

«Главком» повідомляв, що зранку російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля – Суми. Атака двома дронами сталася о 6:17 на виїзді з Білопілля. 

Нагадаємо, за словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники – один розвідник, а інший ударний дрон. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.

У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ять людей загинули на місці. Серед загиблих – чотири чоловіки та п’ять жінок. Ще п’ятьох поранених – це три жінки і два чоловіки, серед яких і водій, ушпиталені. За даними медиків, двоє жінок перебувають у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку росіян.

Глава держави наголосив, що усі загиблі є цивільними. «І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних», – додав Зеленський.

Президент закликав тиснути на Росію, зокрема санкціями, щоб убивства припинились. Він звернувся до США, Європи та інших партнерів.

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Теги: Київщина обстріл пожежа

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