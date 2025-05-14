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Втрати ворога станом на 14 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 14 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10802 танки
фото: RFE

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 14 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 969370 (+1240) осіб,
  • танків – 10804 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22501 (+14) од,
  • артилерійських систем – 22827 (+47) од,
  • РСЗВ – 1382 (+1) од,
  • засоби ППО  – 1165 (+3) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35860 (+82),
  • крилаті ракети – 3197 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 48382 (+126) од,
  • спеціальна техніка – 3884 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 14 травня
Втрати ворога станом на ранок 14 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 травня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 14 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 14 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1176-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море втрати

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Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 14 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
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