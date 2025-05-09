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Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року
Протягом минулої доби відбулося 193 бойових зіткнення
фото: Reuters

Триває 1171-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 32 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4 тис. обстрілів, з них 67 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2659 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бруски, Бояро-Лежачі, Ворожба, Яструбине, Білопілля, Нова Слобода Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів.

На Куп’янському напрямку

Минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу на Курському напрямку відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав девʼять авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1171-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти війна

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