Втрати ворога станом на 13 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 13 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 13 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 13 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 968130 (+1070) осіб,
- танків – 10802 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22487 (+14) од,
- артилерійських систем – 22780 (+62) од,
- РСЗВ – 1381 (+0) од,
- засоби ППО – 1162 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100),
- крилаті ракети – 3197 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+136) од,
- спеціальна техніка – 3884 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 12 травня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них п'ять продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1175-й день повномасштабної війни в Україні.
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