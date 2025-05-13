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Втрати ворога станом на 13 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 13 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10802 танки
фото: EPA

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 13 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 968130 (+1070) осіб,
  • танків – 10802 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22487 (+14) од,
  • артилерійських систем – 22780 (+62) од,
  • РСЗВ – 1381 (+0) од,
  • засоби ППО  – 1162 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100),
  • крилаті ракети – 3197 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 48256 (+136) од,
  • спеціальна техніка – 3884 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 13 травня
Втрати ворога станом на ранок 13 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 травня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них п'ять продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 12 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 12 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1175-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна втрати фронт Чорне море Азовське море

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