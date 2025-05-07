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Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, використавши дві ракети та 103 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1076 дронів-камікадзе та здійснив 4234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 травня станом на 22:00 відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 121 окупанта, з них 83 –безповоротно. Знищено також три автомобілі, дев’ять БпЛА, чотири мотоцикли та два супутникові термінали.

На Харківському напрямку

Агресор вісім разів намагався штурмувати позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив шість спроб штурму в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби зафіксовано 24 атаки в районах Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сталося десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного. Дотепер тривають дві ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог 11 разів атакував наші позиції, зосереджуючи зусилля поблизу Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону в районах Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки. Сили оборони відбили 32 атаки, ще вісім бойових зіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази атакував у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у бік Новополя, Багатиря та Одрадного. Триває ще три бойові зіткнення. Авіаударів зазнали Новодарівка, Темирівка та Новопіль.

Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 17 атак, одне бойове зіткнення ще триває. Ворог завдав чотирьох авіаударів, скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 277 артилерійських обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1169-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

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