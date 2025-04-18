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Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника
фото з відкритих джерел

Триває 1150-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 143 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 94 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 151 КАБ, залучив для ураження 3029 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6507 артилерійських обстрілів, зокрема 143 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, засіб ППО, два засоби ракетних військ і артилерії та пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Учора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Українські війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Ворог вчинив вісім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Озарянівки та Дружби.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Упродовж минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 368 обстрілів, вісім з яких – із РСЗВ.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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