Командири «Азова» та «Хартії» очолять два корпуси Національної гвардії

Півненко: Корпусна структура має підвищити гнучкість і стійкість військ та підрозділів НГУ

У Національній гвардії України створили два корпуси: їх очолили командир 12 бригади «Азов» Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13 бригади Ігор Оболєнський (Корнет). Як передає «Главком», про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, створення цих корпусів є частиною загальної реформи, у межах якої Збройні сили України переходять на корпусну систему управління. Півненко наголосив, що бригади НГУ мають значний досвід, а їх командири – досвідчені і користуються значним авторитетом.

Командувач Нацгвардії зауважив, що корпусна система дозволить значно покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною.

«Це сприятиме ефективнішій координації оборонних і наступальних дій. Крім того, інформація про планування операцій буде більше обмежена – знатимуть лише ті, хто відповідатиме за планування, відповідно менша ймовірність витоку таких відомостей», – пояснив Півненко.

Також в «Азові» повідомили, що до нього, як до новоствореного корпусу НГУ, увійшли:

Перша президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;

12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;

15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;

новостворена 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».

Раніше Третя окрема штурмова бригада – з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – стала Третім армійським корпусом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку бригади.

«У День українського добровольця, заснована добровольцями в 2022 Третя штурмова стає Третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького», – йдеться у повідомленні. Білецький зазначив, що у планах корпусу «змінити принципи цієї війни».

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру».

На початку квітня цього року Збройні сили України перейдуть на корпусну систему. Це суттєво допоможе покращити ефективність застосування військ.