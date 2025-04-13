Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 13 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 13 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 13 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 932670 (+1220) осіб,
- танків ‒ 10603 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,
- артилерійських систем – 26163 (+71) од,
- РСЗВ – 1362 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,
- спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)
Активність флоту окупантів станом на 13 квітня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 2 судна, які продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1145-й день повномасштабної війни в Україні.
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