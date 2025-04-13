Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку війни втратила 10603 танка

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 13 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 932670 (+1220) осіб,

танків ‒ 10603 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,

артилерійських систем – 26163 (+71) од,

РСЗВ – 1362 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,

спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)

Активність флоту окупантів станом на 13 квітня

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 2 судна, які продовжили рух з протоки Босфор.

Як відомо, триває 1145-й день повномасштабної війни в Україні.