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Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10603 танка
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 13 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 932670 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 10603 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,
  • артилерійських систем – 26163 (+71) од,
  • РСЗВ – 1362 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 32425 (+147),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 43950 (+143) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)
Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 13 квітня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 2 судна, які продовжили рух з протоки Босфор. 
Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Як відомо, триває 1145-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб

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