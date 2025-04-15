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Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив

Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 76 авіаційних ударів, скинувши при цьому 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1234 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів.

Новини війни в Україні

15 квітня станом на 22:00 відбулося 87 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку. Ворог активно атакував позиції наших захисників на Лиманському напрямку.

На Куп'янському напрямку

 Агресор намагався йти вперед в напрямку Нової Кругляківки і Загризового, де українські захисники зупинили три атаки ворога.

Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу фото 1

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в напрямку Нового, Зеленої Долини і Григорівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу фото 2

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

Ворог тричі атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Шістнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка. Усі ворожі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки. Наші захисники зупинили 16 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в напрямку Одрадного. Досі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільскому напрямку

Противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Малинівці.

Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 11 боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинувши 56 керованих бомб, та здійснив 358 артилерійських обстрілів.

Лінія фронту станом на 15 квітня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1147-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Торецьк ворог росіяни Часів Яр

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