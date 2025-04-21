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На Сумщині біля державного кордону ​​тривають інтенсивні бої: деталі від Сирського

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На Сумщині біля державного кордону ​​тривають інтенсивні бої: деталі від Сирського
Генерал: Бої йдуть на території РФ також
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська намагаються вибити ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини

У районах поблизу державного кордону на Сумщині тривають інтенсивні бойові дії. Як передає «Главком», про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал додав, що бої йдуть на території РФ також.

«Виконуючи наказ свого керівництва російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку», – наголосив Сирський.

За його словами, напередодні він зустрівся та заслухав командирів, було обговорено перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів. 

Нагадаємо, останнім часом збільшилася кількість атак на Сумщину та Суми. Відстань до Сум від лінії фронту досить велика, але туди долітають ті ж «ланцети», більш дешеві БпЛА типу «Молнія». Про це в матеріалі «Главкома» «Нова мішень Путіна. Що буде далі з Сумами» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, також фіксується новий тип безпілотників, які керуються за сигналами мобільного зв’язку. Росіяни шукають і застосовують на цих напрямках нові типи ударних дронів.

Флеш пояснив, що Суми розташовані ближче до висот на території Курської області РФ, які дозволяють російським військам ефективніше використовувати ударні БпЛА, РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) та ствольну артилерію. 

Він також зазначив, що багато російських каналів акцентують увагу на тому, що «цивільні повинні залишати Суми, тікайте, все залишайте»... Цей психологічний тиск підтримується російськими ударами.

До слова, у Сумах 18 квітня три російські безпілотники вдарили по об'єкту промисловості, внаслідок чого загинув чоловік. Як передає «Главком», про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар та голова Сумської РДА Михайло Мельник.

Так за інформацією Мельника, пошкоджене виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою.

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Теги: Сумщина ЗСУ війна фронт

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