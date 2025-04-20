Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2025 року

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора

Триває 1152-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинув 170 КАБ, залучив для ураження 2781 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб

Вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб

Відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб

Наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб

Ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб

Впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб

Українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб

Українські захисники відбили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб

Минулої доби українські воїни відбили 20 атак загарбників, також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 356 обстрілів, вісім з яких – із РСЗВ.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1152-й день повномасштабної війни в Україні.