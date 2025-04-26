Росія офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України

Раніше Росія участі північнокорейців у війні не визнавала, лише казала про «посилення співпраці» з КНДР

Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Росія «ніколи не забуде корейських друзів»

Начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов у доповіді президенту держави-агресорки Володимиру Путіну підтвердив, що північнокорейські військові діють разом із підрозділами російської армії в Курській області. Як інформує «Главком», про це повідомляють пропагандистські медіа.

Герасимов у своїй доповіді Путіну стверджував, що військові КНДР «показали стійкість і героїзм» і взяли активну участь у бойових діях, які він назвав «звільненням Курщини». Окремо він підкреслив «професіоналізм і злагодженість» солдатів Кім Чен Ина.

Окрім того, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що держава-агресорка «ніколи не забуде корейських друзів», публічно подякувавши КНДР за підтримку.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових. Пізніше Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію.

«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.