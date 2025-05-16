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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Півфінал Євробачення: 6 із 15 учасників працюють на користь країни-агресора

glavcom.ua
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Підозрюю, що список може ще доповнитись

Півфінал Євробачення: 6 з 15 фіналістів так чи інакше пов'язані з ворогом. Що накопали українці про учасників.

Поки триває чергове Євробачення, українці не полінувались і трохи поколупались в історіях учасників. І навіть в представників цілком дружніх нам країн, таких як Естонія чи Швеція, в шафах виявились дуже специфічні скелети.

Простіше кажучи,  виявилось, що навіть якщо Росія не бере участі – вона примудряється запустити свої мацаки максимально глибоко. Залучення учасників до партійної агітації і до легітимізації анексії українських територій, успішна пропагандистська обробка учасників, авторство пісень – знов ж таки, з чіткою проросійською ідеологічною складовою, постановка виступів, підведення росіянок для «надихання», чит. ідеологічної обробки учасників (класична «медова пастка» КГБ)...

Тому цим кроком українцям, які мають гідність, протипоказано хоч одним голосом підтримувати представників Австрії, Вірменії, Грузії, Естонії, Ірландії і Швеції – як би ми не ставились до країн, які вони представляють.

Півфінал Євробачення: 6 із 15 учасників працюють на користь країни-агресора фото 1

Підозрюю, що список може ще доповнитись – якщо хтось копне глибше. Але й так шестеро з 15-х півфіналістів – ворожі спецслужби працюють дуже наполегливо, варто визнати.

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Джерело
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Теги: росія окупанти Євробачення

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Олексій Голобуцький

Півфінал Євробачення: 6 із 15 учасників працюють на користь країни-агресора
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