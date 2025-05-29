Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили повідомили про особливу атаку «шахедів» цієї ночі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Повітряні сили повідомили про особливу атаку «шахедів» цієї ночі
Сили ППО збили 56 ворожих дронів
фото з відкритих джерел

РФ атакувала Україну 90 дронами

У ніч проти 29 травня російські терористи атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із Міллерово, Орла та Курська.

«Особливість повітряного удару – атаковано об’єкти на прифронтових територіях», – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 – збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – додали в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'ятьох прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Нагадаємо, триває 1191-а доба повномасштабної війни. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Повітряні сили ЗСУ Україна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку 2025 року вже кодифіковано понад 400 одиниць озброєння та військової техніки
Міноборони допустило до експлуатації понад 120 нових видів озброєння у квітні
2 травня, 15:49
За словами головкома, захисники не допустили критичних втрат і ворожих проривів
Протягом місяця відновили сотню позицій. Сирський розповів про тактику ЗСУ
1 травня, 16:44
Ситуація на фронті 6 травня
Лінія фронту станом на 6 травня 2025. Зведення Генштабу
6 травня, 23:07
РФ з початку війни втратила 10782 танки
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 травня, 07:41
18 квітня окупант був ліквідований Силами оборони на Донеччині
Очолював «Союз дагестанців». ЗСУ знищили 54-річного російського тренера з боксу
16 травня, 16:36
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22575 одиниці бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 23 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 травня, 07:33
У Києві була оголошена повітряна тривога
У Києві була оголошена повітряна тривога
23 травня, 08:28
Президент вважає, що Україні треба мати тисячу дронів
Удар 400 дронами. Зеленський розказав про безпрецендентну операцію на фронті
Вчора, 10:00
Збитий силами ППО російських «шахед»
Окупанти атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, є постраждалі
Вчора, 08:45

Події в Україні

Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину – ДПСУ
Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину – ДПСУ
Повітряні сили повідомили про особливу атаку «шахедів» цієї ночі
Повітряні сили повідомили про особливу атаку «шахедів» цієї ночі
Сумський ТЦК порівняв службу в ЗСУ з грою Minecraft і нарвався на критику
Сумський ТЦК порівняв службу в ЗСУ з грою Minecraft і нарвався на критику
Бої за Сумщину: чим важливе село Юнаківка
Бої за Сумщину: чим важливе село Юнаківка
Запоріжжя: РФ скинула на село п’ять авіабомб, під завалами люди
Запоріжжя: РФ скинула на село п’ять авіабомб, під завалами люди
Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 травня: ситуація на фронті
165K
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 травня 2025
34K
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
15K
Росія створила інструкції для катування українських військовополонених
14K
Воснесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Вчора, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua