Повітряні сили повідомили про особливу атаку «шахедів» цієї ночі

РФ атакувала Україну 90 дронами

У ніч проти 29 травня російські терористи атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із Міллерово, Орла та Курська.

«Особливість повітряного удару – атаковано об’єкти на прифронтових територіях», – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 – збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – додали в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'ятьох прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Нагадаємо, триває 1191-а доба повномасштабної війни. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.