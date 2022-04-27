Луганщина: окупанти обстріляли лікарню, є загиблі (відео)

Гайдай зазначив, що в Луганській області залишилося лише дві лікарні, які функціонують

Російські окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, одна жінка загинула. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, раніше жінці, яка загинула, неодноразово пропонували евакуацію.

Гайдай зазначив, що в Луганській області залишилося лише дві лікарні, які функціонують. Вони розташовані у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

«Сьогодні орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями – і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати, – лікарів»,– повідомив очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області священник так званої Української православної церкви Московського патріархату ( Російська православна церква в Україні – ред.) передавав російським окупантам інформацію щодо дислокації українських військових. Також СБУ затримала жительку Луганщини, яка шпигувала для росіян. Жінка пропонувала ФСБ провести аеророзвідку з безпілотника за визначеними нею орієнтирами.