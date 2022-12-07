Людина року за версією Time та чим страшний ображений Путін. П'ять важливих новин 7 грудня 

Цього дня рашисти отримали добрячого прочухана від ЗСУ

Сьогодні, у середу, 7 грудня, добігає кінця 287 доба війни. Надвечір ми зібрали для читачів найголовніші події цієї доби, аби ви були в курсі ситуації на фронті, в політиці та соціумі.

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Кремлівський диктатор скаженіє

Вибухи на російських аеродромах стали особистою образою для російського диктатора Володимира Путіна. Адже атаки відбулись у глибокому тилу РФ. Це може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України.

Британська розвідка вважає, що вибухи на російських аеродромах під Рязанню та в Енгельсі можуть бути оцінені, як одні з найбільших стратегічно значущих провалів оборони армії Росії з моменту вторгнення в Україну.

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Тим часом за даними газети Washington Post, усі три атаки на обʼєкти на території Росії, які відбулися цього тижня, були завдані українськими безпілотниками. Про це журналістам повідомив один із українських високопосадовців на умовах анонімності.

Time назвав людиною року Зеленського та «дух України»

Американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Разом із Зеленським журнал Time відзначив «дух України» – за опір, який країна виявила Росії.

Раніше Володимира Зеленського було обрано людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times. Зазначається, що президент України став «втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії».

Тривають обшуки в церквах УПЦ МП, та московська церква чомусь не боїться

Сьогодні співробітники Служби безпеки України проводили контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

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А тим часом в УПЦ МП переконують: До слова, закон про заборону діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій, який наразі розробляється, не стане прямою забороною для діяльності УПЦ МП. Адже на паперах ніякої підлеглості УПЦ щодо будь-яких закордонних центрів не існує, кажуть у Московському патріархаті.

На Донеччині тривають важкі бої, а Кремль уже готується збирати свіже гарматне м'ясо

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області. Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку.

А тим часом влада Росії, попри офіційні заперечення, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). В Інституті вивчення війни переконані, що рішення президента РФ Володимира Путіна розпорядитися про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію чи навіть офіційне оголошення війни не виправить внутрішніх обмежень російської військової потужності, доступної для бойових дій.

Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти РФ

Президенка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії. До списку санкцій додано ще майже 200 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, запроваджуються санкції троти ще трьох російських банків.

Крім того, запроваджуються нові засоби експортного контролю, зокрема щодо товарів подвійного призначення, які можуть бути використані російською військовою машиною. Санкції також включають обмеження доступу Росії до безпілотників, у тому числі через треті країни, такі як Іран.

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Триває 287 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.