Глава Єврокомісії анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти РФ (відео)

До списку санкцій додано ще майже 200 фізичних та юридичних осіб

Президенка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

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До списку санкцій додано ще майже 200 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, запроваджуються санкції троти ще трьох російських банків.

Крім того, запроваджуються нові засоби експортного контролю, зокрема щодо товарів подвійного призначення, які можуть бути використані російською військовою машиною.

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Санкції також включають обмеження доступу Росії до безпілотників, у тому числі через треті країни, такі як Іран.

«Ми також протидіємо російській пропагандистській машині, пропонуючи вилучити з ефіру ще чотири канали, і пропонуємо більше економічних заходів проти російського енергетичного та видобувного сектора», – повідомила Урсула фон дер Ляйєн.

Раніше повідомлялося, що санкції не завадили Росії виготовляти крилаті ракети.

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Нагадаємо, в суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадженням обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні $60 за барель.

Згодом Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту РФ.