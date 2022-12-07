Генштаб повідомив, скільки ворожих безпілотників ЗСУ збили за минулу добу  

Окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами

Серед іншого наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136

Протягом минулої доби Збройні сили України збили 17 російських безпілотників, зокрема 14 дронів Shahed-136. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведені.

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«За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА «Орлан-10» та ще два ворожі безпілотники, тип яких уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 грудні, російські загарбники намагалися атакувати Житомирську область іранськими дронами.

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Нагадаємо, окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами. Увечері 6 грудня російські окупаційні війська запустили дрони-камікадзе по Дніпропетровській області.

Вночі повітряну тривогу було оголошено у Київській, Черкаській, Кіровоградській і Луганській областях, а також у Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини. Згодом повітряну тривогу було оголошено у Харківській та Донецькій областях, також у Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях. На Київщині тривога тривала найдовше – понад 3,5 год.