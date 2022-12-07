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Генштаб повідомив, скільки ворожих безпілотників ЗСУ збили за минулу добу  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, скільки ворожих безпілотників ЗСУ збили за минулу добу  
Окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами
фото ілюстративне

Серед іншого наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136

Протягом минулої доби Збройні сили України збили 17 російських безпілотників, зокрема 14 дронів Shahed-136. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведені.

«За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА «Орлан-10» та ще два ворожі безпілотники, тип яких уточнюється», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 грудні, російські загарбники намагалися атакувати Житомирську область іранськими дронами. 

Нагадаємо, окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами. Увечері 6 грудня російські окупаційні війська запустили дрони-камікадзе по Дніпропетровській області.

Вночі повітряну тривогу було оголошено у Київській, Черкаській, Кіровоградській і Луганській областях, а також у Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини. Згодом повітряну тривогу було оголошено у Харківській та Донецькій областях, також у  Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях.  На Київщині тривога тривала найдовше – понад 3,5 год.

Теги: окупанти тривога Генштаб безпілотник

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