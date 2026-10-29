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Лубінець повідомив про підготовку гуманітарного вантажу для Олешок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лубінець повідомив про підготовку гуманітарного вантажу для Олешок
Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року
фото: Reuters

Режим тиші в Олешках вже триває 54 години

В Олешках на Херсонщині триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

«Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. Паралельно вже формуємо гуманітарний вантаж, який плануємо доставити до Олешок завтра», – йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, режим тиші вже триває 54 години, порушень не зафіксовано. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом.

«Це стало можливим, зокрема, завдяки постійній комунікації між мною та уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей. Окремо дякую першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках», – наголосив омбудсмен.

Лубінець додав: «Продовжуємо працювати над виконанням домовленостей. Наше завдання – доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних».

Нагадаємо, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

Як відомо, на визначених територіях в Олешках на Херсонщині о 03:00 27 жовтня за київським часом (04:00 за московським) набула чинності зупинка вогню для проведення гуманітарної місії. 

До слова, перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки на Херсонщині вирушать журналісти Newsmax, щоб висвітлювати гуманітарну місію.

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Теги: війна евакуація Дмитро Лубінець Олешки

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