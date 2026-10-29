Меланія Трамп повідомила, хто висвітлюватиме гуманітарну місію в Олешках

Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року

Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки на Херсонщині вирушать журналісти Newsmax, щоб висвітлювати гуманітарну місію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

Представники американської преси працюватимуть з українськими і з російськими главами гуманітарних організацій.

«Чотири американські журналісти телеканалу Newsmax працюватимуть в Олешках разом з російськими та українськими лідерами гуманітарних організацій. Виступаючи як нейтральні спостерігачі, вони незалежно фіксуватимуть і документуватимуть цю історичну гуманітарну місію», – зауважила перша леді.

Нагадаємо, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

Як відомо, на визначених територіях в Олешках на Херсонщині о 03:00 27 жовтня за київським часом (04:00 за московським) набула чинності зупинка вогню для проведення гуманітарної місії.

До слова, 55-річний Віталій разом із дружиною, 13-річним сином і котом понад чотири роки прожив в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Він розповів, як із сім’єю вибрався з міста.