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    Події в Україні

    Гайдай показав світлини зруйнованої Луганщини

    Ворог намагається максимально знищити інфраструктуру - Гайдай показав світлини зруйнованої Луганщини

    Ворог намагається максимально знищити інфраструктуру

    фото: Сергій Гайдай/ Telegram

    Окупанти гатять по містах з артилерії

    Протягом доби, 12 липня, вояки РФ 13 разів обстріляли з артилерії міста Луганської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Крім того, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.

    Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари.

    «Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

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    Ворог намагається максимально знищити інфраструктуру. фото: Сергій Гайдай/ Telegram
    Ворог намагається максимально знищити інфраструктуру. фото: Сергій Гайдай/ Telegram
    Ворог намагається максимально знищити інфраструктуру. фото: Сергій Гайдай/ Telegram
    Ворог намагається максимально знищити інфраструктуру. фото: Сергій Гайдай/ Telegram

    Нагадаємо, в одній із областей активізувалися ворожі ДРГ.

    Тим часом в окупантів на Донбасі є дві цілі – британська розвідка.

    Як відомо, окупанти масовано накривають вогнем Донеччину – Генштаб.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Гайдай показав світлини зруйнованої Луганщини