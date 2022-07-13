Гайдай показав світлини зруйнованої Луганщини

Окупанти гатять по містах з артилерії

Протягом доби, 12 липня, вояки РФ 13 разів обстріляли з артилерії міста Луганської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.

Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари.

«Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в одній із областей активізувалися ворожі ДРГ.

Тим часом в окупантів на Донбасі є дві цілі – британська розвідка.

Як відомо, окупанти масовано накривають вогнем Донеччину – Генштаб.

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