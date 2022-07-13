Гайдай показав світлини зруйнованої Луганщини
Ворог намагається максимально знищити інфраструктуру
Окупанти гатять по містах з артилерії
Протягом доби, 12 липня, вояки РФ 13 разів обстріляли з артилерії міста Луганської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Крім того, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.
Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари.
«Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в одній із областей активізувалися ворожі ДРГ.
Тим часом в окупантів на Донбасі є дві цілі – британська розвідка.
Як відомо, окупанти масовано накривають вогнем Донеччину – Генштаб.