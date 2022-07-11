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  4. Рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай
рус
    Події в Україні

    Рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай

    Рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай
    фото ілюстративне

    Проте втрати РФ ще не досягли критичної межі

    Збройні сили України знищили ще один ворожий склад з боєприпасами на Луганщині. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

    «Повідомлення про втрату окупантами чергових складів із боєприпасами надходять щодня. Останнє – із Луганська. Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено», – написав Гайдай.

    Проте голова ОВА зазначив, що втрати РФ ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники застрягли в районі Білогорівки Луганської області. Українські захисники дають їм відсіч. Росіяни вважали Білогорівку проміжним селом, яке вони швидко пройдуть, і рушать в бік Слов'янська і частково Бахмута.

    Крім того, на Луганщині українські військові розбили колону ворожої техніки.

    Також на Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод.

    Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай