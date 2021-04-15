  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Михайло Непран
рус
    Думки вголос

    Сюрреалістичний локдаун: торгові центри закриті, а в церквах велелюдні служби

    • Михайло Непран

      Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Карантинні обмеження часто невиправдані ані логікою, ані здоровим глуздом ведуть до банкрутства підприємств - Сюрреалістичний локдаун: торгові центри закриті, а в церквах велелюдні служби
    Карантинні обмеження часто невиправдані ані логікою, ані здоровим глуздом ведуть до банкрутства підприємств

    Кістка для бізнесу з 8-10 тисяч гривень нині вже не здатна нікого врятувати

    Вчора Київ продовжив карантинні обмеження до 30 квітня. Вже зараз іде мова про те, що ця дата – не фінал. Поговоримо про наслідки.

    Фактично, сьогодні держава намагається за рахунок бізнесу вирішити усі питання і проблеми, котрі створили державні відомства. МОЗ, що не встиг вчасно і якісно вакцинувати значну частину населення і підготувати до наслідків пандемії медичну систему. МВС, що не зуміло забезпечити дотримання карантинних правил для громадян. Виконавча влада, що не здатна створити систему підтримки і мотивації для бізнесу замість штрафів, хоча тут зауважу, що ми вдячні навіть за невеликі кроки назустріч. До того ж центральна влада та органи місцевого самоврядування щоденно грають в пінг-понг скидаючи одне на одного відповідальність за прийняття рішень.

    Чи живий пацієнт, чи мертвий?

    – Шановні, він животіє…

    Карантинні обмеження часто невиправдані ані логікою, ані здоровим глуздом ведуть до банкрутства підприємств. Закриття торговельних центрів в той час, коли в церквах правляться велелюдні служби. Несправедливість порядку, коли працюють одні ресторани, а інші вимушені зачиняти двері.

    Очевидно, що продовження карантинних обмежень не зорієнтоване на те, щоб зупинити хворобу. Це чергова імітація турботи про здоров’я людей.

    А в результаті такої «турботи» за пів року ми опинимося у глибочезній фінансовій ямі, виходити з якої доведеться повільно і складно.

    Зараз уже не стоїть питання про державну підтримку бізнесу певними пільгами. Влада має обрати радикальний, але якісний шлях у цей непростий час. Або ми йдемо на повний локдаун, принципово переглядаючи фінансові та інвестиційні програми в державі для того, щоб дати людям компенсації. Але в цьому випадку підтримати доведеться всіх.

    Або ми маємо переглянути обмеження і дозволити, скажімо, роботу усіх ТРЦ, ресторанів з дотриманням вимог без виключень для однієї мережі гіпермаркетів, котра працює у будь-який час, коли інші вимушені взяти паузу.

    Кістка для бізнесу з 8-10 тисяч гривень нині вже не здатна нікого врятувати. Або держава оголошує повний локдаун і переглядає фінансові потоки, залишаючи недоторканими лише захищені статті бюджету, а гроші направляє на підтримку бізнесу. Або ми повинні зняти обмеження і організувати безпечну роботу підприємців, контролюючи це питання.

    Інакше – із швидкістю світла летимо у грошову прірву, звідки доведеться вибиратися довгі роки.

    Читайте також:
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВС церква карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антін Мухарський
    Антін Мухарський

    Український митець, письменник, шоумен

    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Матвій Ганапольський
    Матвій Ганапольський

    Оглядач

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies