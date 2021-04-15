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    «Червоних» регіонів вже 13. МОЗ оновив список карантинних зон

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    У Полтавській області фіксують сплеск коронавірусу&nbsp; - «Червоних» регіонів вже 13. МОЗ оновив список карантинних зон
    У Полтавській області фіксують сплеск коронавірусу 
    Фото: np.pl.ua

    Іще вчора Полтавська область була у «помаранчевій» зоні

    Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних зон в Україні. На сьогоднішній день «червоними» є Київ та 12 областей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    До червоної карантинної зони віднесли наступні області:

    • Житомирська,
    • Запорізька,
    • Київська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Полтавська,
    • Одеська,
    • Сумська,
    • Харківська,
    • Хмельницька,
    • Чернігівська,
    • Чернівецька,
    • місто Київ.

    Водночас у «жовтій» зоні перебувають три області: Івано-Франківська, Закарпатська та Херсонська.

    Показник госпіталізації перевищений у 20 регіонах: Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

    Зайнятість ліжок із киснем у Києві станом на 14 квітня склала 80,4%, у Миколаївській області – 76,3%, Одеській області – 74,4%, Львівській – 74,1%, Київській – 73,5% при визначеному показнику 65%. Всього межу наповненості ліжок з киснем перевищують столиця і 8 областей.

    Зазначимо, що вчора МОЗ називав «червоними» 11 областей та Києв. Полтавська область була у «помаранчевій» зоні.

    Також стало відомо, в скількох регіонах зафіксували «британський» штам. Отже, циркулювання британського штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

    Нагадаємо, 14 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

    16 427 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 15 квітня 2021 року. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

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    Теги: Полтава Міністерство охорони здоров'я Україна Полтавщина хвороби карантин коронавірус
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