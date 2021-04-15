«Червоних» регіонів вже 13. МОЗ оновив список карантинних зон

Іще вчора Полтавська область була у «помаранчевій» зоні

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних зон в Україні. На сьогоднішній день «червоними» є Київ та 12 областей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

До червоної карантинної зони віднесли наступні області:

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Полтавська,

Одеська,

Сумська,

Харківська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Чернівецька,

місто Київ.

Водночас у «жовтій» зоні перебувають три області: Івано-Франківська, Закарпатська та Херсонська.

Показник госпіталізації перевищений у 20 регіонах: Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Зайнятість ліжок із киснем у Києві станом на 14 квітня склала 80,4%, у Миколаївській області – 76,3%, Одеській області – 74,4%, Львівській – 74,1%, Київській – 73,5% при визначеному показнику 65%. Всього межу наповненості ліжок з киснем перевищують столиця і 8 областей.

Зазначимо, що вчора МОЗ називав «червоними» 11 областей та Києв. Полтавська область була у «помаранчевій» зоні.

Також стало відомо, в скількох регіонах зафіксували «британський» штам. Отже, циркулювання британського штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Нагадаємо, 14 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 15 квітня 2021 року. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.



