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    Події в Україні

    «Мама померла швидко, я поховав її біля дитсадка» – жахливий лист із Маріуполя

    Маріуполь продовжують знищувати російські окупанти - «Мама померла швидко, я поховав її біля дитсадка» – жахливий лист із Маріуполя
    Маріуполь продовжують знищувати російські окупанти
    фото з відкритих джерел

    В Маріуполі люди виживають та борються за своє життя

    Маріуполь досі залишається одним із найнебезпечніших в Україні. Вже 27-й день російські терористичні війська не припиняють обстрілювати місто і вбивати мирних мешканців.

    У мережі з’явився лист, який мали передати чоловікові, на ім'я Дмитро в якому йдеться про місце поховання матері.

    «Діма, мама загинула 9 березня 2022 р. Померла швидко. Потім дім згорів. Діма, пробач мені, що не вберіг її! Я маму поховав біля дитячого садочка. Нижче наведена детальна схема, щоб знайти могилу Я тебе люблю!», – говориться в записці.

    Нет описания фото.

    Нагадаємо, у Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії. За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.

    Також рашисти розстріляли авто з цивільними на Запоріжжі. Окупанти поранили шістьох людей.

    У МЗС кажуть, що росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна поховання окупація #stoprussia
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    «Мама померла швидко, я поховав її біля дитсадка» – жахливий лист із Маріуполя