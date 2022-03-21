Рашисти розстріляли авто з цивільними на Запоріжжі

Окупанти поранили шістьох людей

У селі Малинівка Запорізької області зранку 21 березня російські окупанти розстріляли з автоматичної зброї два легкові автомобілі з цивільними мешканцями, які евакуювалися з тимчасово окупованої території гуманітарним коридором. Про це розповіла постраждала мешканка Малинівки, пише інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

Загалом поранень зазнали двоє малолітніх дітей, три жінки та чоловік.

«Ми проїхали російський блокпост у бік Полтавки. На ньому нікого не було. Однак за метрів 100 від нього по нас почали стріляти російські солдати, які зайняли село», – розповіла одна з постраждалих.

Військові медики запорізької тероборони евакуювали постраждалих і надали їм домедичну допомогу. Далі підключилися медики з лікарні селища Покровського. Дітям, які постраждали найбільше, медики стабілізували основні життєві показники. Їх підключили до систем штучної вентиляції легень та відправили до Запорізької обласної дитячої лікарні.

Нагадаємо, що у Херсоні окупанти відкрили вогонь і закидали гранатами мирних людей.

Раніше російські фашисти впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей. Через обстріл рашистів у Кремінній загинули 56 людей.

Додамо, що російський військовий розповів про накази обстрілювати мирне населення.