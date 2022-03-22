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    ППО збила крилату ракету росіян над Одесою

    ППО збила крилату ракету росіян над Одесою
    фото з відкритих джерел

    Від крилатої ракети залишилися хіба уламки

    Над Одесою протиповітряна оборона збила ворожу крилату ракету. Про це в Telegram повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

    «Над Одесою ППО збила ворожу крилату ракету. Одеса – місто-герой!», – написав він.

    Інших подробиць Гончаренко не надав.

    Також нагадаємо, що російські окупанти вдарили по Вінниччині з ракетного комплексу «Іскандер», проте українським силам ППО вдалося збити ворожу крилату ракету.

    Також сьогодні повідомлялося, що над Києвом ППО збила російську ракету.

    У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

    Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    ППО збила крилату ракету росіян над Одесою