  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Окупанти обстріляли Бровари з артилерії

    Місто Бровари обстріляли з артилерії - Окупанти обстріляли Бровари з артилерії
    Місто Бровари обстріляли з артилерії
    фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

    Снаряд впав на територію заводу

    Російській військові 22 березня обстріляли з артилерії місто Бровари у Київській області, снаряд впав на територію одного з заводів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    «22 березня збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області. Снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські споруди», – говориться у повідомлені.

    За попередніми даними жертв немає. За даним фактом розслідують провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

    Нагадаємо, над Києвом ППО збила російську ракету.

    У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

    Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

    Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна обстріл військові Україна місто окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли Бровари з артилерії