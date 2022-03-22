Окупанти обстріляли Бровари з артилерії

Снаряд впав на територію заводу

Російській військові 22 березня обстріляли з артилерії місто Бровари у Київській області, снаряд впав на територію одного з заводів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«22 березня збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області. Снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські споруди», – говориться у повідомлені.

За попередніми даними жертв немає. За даним фактом розслідують провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, над Києвом ППО збила російську ракету.

У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

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