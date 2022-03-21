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    Кримінал

    Росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей

    Росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей
    фото з відкритих джерел

    У МЗС наголошують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення

    Російські окупаційні війська 19 березня незаконно вивезли на територію своє країни 2389 дітей із тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

    «Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права», – зазначили у МЗС.

    «Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території Росії. Закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу», – додали дипломати.

    У міністерстві зазначили, що факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами.

    Зазначимо, як повідомили в Офісі генпрокурки України, станом на ранок 21 березня офіційне число дітей-жертв війни є таким: 115 загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації і 148 поранених.

    Варто нагадати, що Путін і Шойгу готуються послати на війну в Україну неповнолітніх.

    Нагадаємо, Закарпаття готове надати прихисток юним футболістам з усієї України на час війни.

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    Теги: МЗС росія окупанти діти війна викрадення Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей