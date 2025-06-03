Масована атака дронів. На окупованій території Запоріжжя та Херсонщини зникло світло

Атакована елктропідстанція у Мелітополі у Запорізькій області

Росіяни повідомляють про удар по електропідстанції у Мелітополі та у Генічеському

У ніч на 3 червня окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково залишилися без світла. Росіяни скаржаться на атаку дронів та удар по електропідстанціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що на всій тимчасово окупованій території Запорізької області блекаут, у Херсонщині також проблеми зі світлом. Пишуть про удар дронами по електропідстанції у Мелітополі та Генічеському.

До слова, за інформацією керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, підстанція у Мелітополі живила декілька військових баз окупантів.

Крім того, повідомляється про запуск морських дронів. Окупанти попереджають, що ніч буде важкою, оскільки «противник запустив велику кількість БпЛА».

Що каже окупаційна влада

«Губернатор» окупованої Херсонської області Володимир Сальдо розповів:

«Без електропостачання – 150 населених пунктів у Генічеському, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогозькому округах. Це понад 104 тисячі осіб і 44 соціально значущі об'єкти. Усі критичні об'єкти підключені до резервних джерел харчування».

«Губернатор» окупованої Запорізької області Євген Балицький також прокоментував новину про зникнення світла:

«Внаслідок обстрілів з боку ЗСУ пошкоджено високовольтне обладнання у північно-західній частині Запорізької області. Відсутня електроенергія на всій території регіону».

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Вибухи чули Липецькій, Ростовській, Курській, Рязанській, Воронезькій областях. Дрони інтенсивно атакують Липецьк – там є три «жирні» цілі, пишуть у мережі.

Ймовірно, удари спрямовані на авіабазу «Липецк-2», металургійний комбінат «НЛМК» та склади БК.