Окупанти вбили в Запоріжжі дев’ятирічну дівчинку

Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові Запоріжжя

Сьогодні вночі російські терористи атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Загинула дев'ятирічна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району», – йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Як результат, один будинок зруйновано, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди – пошкоджені вибуховою хвилею.

Нагадаємо, сьогодні у Київському районі Харківщини зафіксовано влучання в дах на території підприємства, там спалахнула пожежа. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу також зайнялася пожежа.

Також під обстрілом опинився Ізюм.

На Сумщині удар прийшовся по території Недригайлівської громади. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення внаслідок обстрілу.