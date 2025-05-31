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Окупанти вбили в Запоріжжі дев’ятирічну дівчинку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти вбили в Запоріжжі дев’ятирічну дівчинку
Наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району
фото: Запорізька ОВА

Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові Запоріжжя

Сьогодні вночі російські терористи атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Загинула дев'ятирічна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району», – йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Як результат, один будинок зруйновано, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди – пошкоджені вибуховою хвилею.

Нагадаємо, сьогодні у Київському районі Харківщини зафіксовано влучання в дах на території підприємства, там спалахнула пожежа. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу також зайнялася пожежа.

Також під обстрілом опинився Ізюм.

На Сумщині удар прийшовся по території Недригайлівської громади. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення внаслідок обстрілу.

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Теги: ракета дрон Запоріжжя війна

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