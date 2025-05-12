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Весняні заморозки вразили 50% озимих на Херсонщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Весняні заморозки вразили 50% озимих на Херсонщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Олександр Гордієнко: Навесні були заморозки, наче невеликі, але це вплинуло на озимі культури

Весняні заморозки завдали шкоди половині посівів озимих культур на полях правобережної частини Херсонщини. Про це розповів голова Асоціації фермерів і приватних землевласників у Херсонській області Олександр Гордієнко в інтерв'ю «Радіо Свобода», інформує «Главком».

«Навесні були заморозки, наче невеликі, але це вплинуло на озимі культури. На сьогодні в нашому господарстві уражені озимі культури на 50% засіяних площ. До весняних заморозків у нас додається ще посуха. По всій Україні опади, а на Херсонщині, як завжди – дощі пройшли повз, практично опадів не було. Це також позначається на озимих культурах», – зазначив фермер.

Олександр Гордієнко додав: «Якщо в нас погана математика, на звільнених територіях, то в них там в окупації математики зовсім немає. Зерно там за безцінь доводиться віддавати, засоби захисту рослин дорогі й неякісні, є також дефіцит техніки. А щодо погоди, то ситуація така сама – заморозки та посуха».

Крім цього, аграріям на Херсонщині доводиться працювати попри російські атаки. За словами Гордієнка, важка безпекова ситуація змушує фермерів все рідше виїздити в поля. 

«Сьогодні ситуація для роботи на Херсонщині дуже складна. Без РЕБа, без десятизарядної рушниці, якою можна збивати  дрони, нереально виїжджати, тому що це ризик. І ризик, як показала практика, 100% закінчується дуже погано», – наголосив Гордієнко. 

Фермер підкреслив, що аграрії з прифронтових територій потребують додаткових преференцій з огляду за небезпеку та брак кадрів. 

До слова, Кабмін ухвалив рішення, яке розширить можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ. Відповідну постанову «Про внесення зміни до пункту 9 порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва» уряд ухвалив на черговому засіданні.

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Теги: Херсонщина фермерство негода

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