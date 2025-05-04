Війський хірург провів ампутацію під завалами: історія з Запорізького напрямку

Провівши ампутацію обох кінцівок двох чоловіків витягнули з-під завалів

Військовий хірург Олексій Носулько провів ампутацію під завалами та під час постійних обстрілів на Запорізьку напрямку. Командування медичних сил ЗСУ опублікувала його історію, інформує «Главком».

Влітку 2024 року внаслідок бомбового удару одна з будівель в місті Гуляйполе обвалилася, через це загинули військові, але один з бійців залишився глибоко під завалами.

Його не могли визволити з-під заваленої будівлі, оскільки «гомілки були привалені багатотонним перекриттям».

Тоді було вирішено, що тільки ампутація нижніх кінцівок – єдиний спосіб врятувати життя воїна. Ампутацію можна було провести тільки там, під завалами.

Приїхавши на місце Носулько побачив вузький прохід між бетонними плитами, що трималися на автомобільному домкраті, а біля пораненого бійця було місце тільки для однієї люди.

Спершу до пораненого пробрався анестезіолог, після цього зі скальпелями та турнікетами поповз хірур Носулько. Він розповів, що працювати там можна було тільки в лежачому положенні.

Через маленький прохід хірург добирався до пораненого фото: Командування медичних сил ЗСУ

Провівши ампутацію обох кінцівок двох чоловіків витягнули з-під завалів.

«Поки я все це робив, на нас поволі зсувалися уламки. Адже руїни весь час вібрували від «виходів» і «прильотів» близького артобстрілу. Небезпеку посилювала загроза атаки ворожих дронів. Навіть один вибух в руїнах міг спричинити обвал, який залишив би нас обох в тій норі навічно. Потім я дізнався, що керівництво бригади стягнуло до завалу всі засоби РЕБ, які змогли залучити», – розповів медик.

Вже в стабілізаційному пункті Носулько дізнався ім'я пораненого воїна та розповів, що він пройшов декілька важких операцій, а зараз вже після тривалої реабілітації ходить на протезах.