Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Війський хірург провів ампутацію під завалами: історія з Запорізького напрямку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Війський хірург провів ампутацію під завалами: історія з Запорізького напрямку
Військовий хірург Олексій Носулько
Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

Провівши ампутацію обох кінцівок двох чоловіків витягнули з-під завалів

Військовий хірург Олексій Носулько провів ампутацію під завалами та під час постійних обстрілів на Запорізьку напрямку. Командування медичних сил ЗСУ опублікувала його історію, інформує «Главком».

Влітку 2024 року внаслідок бомбового удару одна з будівель в місті Гуляйполе обвалилася, через це загинули військові, але один з бійців залишився глибоко під завалами.

Його не могли визволити з-під заваленої будівлі, оскільки «гомілки були привалені багатотонним перекриттям».

Тоді було вирішено, що тільки ампутація нижніх кінцівок  – єдиний спосіб врятувати життя воїна. Ампутацію можна було провести тільки там, під завалами.

Приїхавши на місце Носулько побачив вузький прохід між бетонними плитами, що трималися на автомобільному домкраті, а біля пораненого бійця було місце тільки для однієї люди.

Спершу до пораненого пробрався анестезіолог, після цього зі скальпелями та турнікетами поповз хірур Носулько. Він розповів, що працювати там можна було тільки в лежачому положенні. 

Через маленький прохід хірург добирався до пораненого
Через маленький прохід хірург добирався до пораненого
фото: Командування медичних сил ЗСУ

Провівши ампутацію обох кінцівок двох чоловіків витягнули з-під завалів. 

«Поки я все це робив, на нас поволі зсувалися уламки. Адже руїни весь час вібрували від «виходів» і «прильотів» близького артобстрілу. Небезпеку посилювала загроза атаки ворожих дронів. Навіть один вибух в руїнах міг спричинити обвал, який залишив би нас обох в тій норі навічно. Потім я дізнався, що керівництво бригади стягнуло до завалу всі засоби РЕБ, які змогли залучити», – розповів медик.

Вже в стабілізаційному пункті Носулько дізнався ім'я пораненого воїна та розповів, що він пройшов декілька важких операцій, а зараз вже після тривалої реабілітації ходить на протезах.

Читайте також:

Теги: медик Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік придбав форму в інтернеті заради жарту
У Запоріжжі поліція затримала чоловіка у німецькому однострої та з гранатою у руках
Вчора, 19:49
Головні новини ночі проти 2 травня
Обстріл Запоріжжя, вибухи в Криму: головне за ніч
2 травня, 05:45
Наслідки влучання ворожого дрону у Запоріжжі
Росія атакувала Запоріжжя дронами: кількість поранених зросла (оновлено)
2 травня, 05:33
Причиною розбронювання є дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах
Яких медиків позбавлятимуть броні? Міноборони опублікувало заяву
30 квiтня, 18:02
У багатьох містах України пролунали вибухи
Росія знову атакує Україну ракетами та БпЛА
24 квiтня, 05:20
Пошкоджена будівля у Запоріжжі
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: поранено дітей, є загибла
22 квiтня, 12:46
Вибухи в українських містах: головне за ніч
Вибухи в українських містах: головне за ніч
19 квiтня, 07:12
Злата Некрасова раніше обіймала позицію заступника голови Запорізької ОДА
Ексзаступниця голови ОВА похизувалася відпочинком на Сейшелах (фото)
14 квiтня, 11:02
Головні новини ночі проти 4 квітня
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
4 квiтня, 05:51

Суспільство

Війський хірург провів ампутацію під завалами: історія з Запорізького напрямку
Війський хірург провів ампутацію під завалами: історія з Запорізького напрямку
Черкаси: через атаку дронів зафіксовано декілька пожеж
Черкаси: через атаку дронів зафіксовано декілька пожеж
У Черкасах прогриміли вибухи
У Черкасах прогриміли вибухи
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Це лише прелюдія». Чубаров звернувся до мешканців Криму з попередженням
«Це лише прелюдія». Чубаров звернувся до мешканців Криму з попередженням
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
58K
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
33K
У «Батальйоні Монако» паніка
24K
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
13K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Сьогодні, 01:23
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua