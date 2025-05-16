Найкоштовніше прифронтове будівництво в Україні: на відбудову села на Херсонщині піде 2 млрд

Місцева влада переконує: селяни прагнуть повертатися у відновлені домівки попри сусідство з фронтом

У прифронтовій території Херсонщини, поблизу з адмінмежею Миколаївської області розгорнулося найбільш коштовне будівництво в Україні. Мова йде про село Посад-Покровське, розташованому на території Чорнобаївської громади за 30-40 км від лінії фронту. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво набирає обертів… поблизу фронту. Найдорожчі проєкти».

Згідно з даними Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, в ході бойових дій у 2022 році усі 940 будівель Посад-Покровського зазнали пошкоджень. 80% об'єктів зруйновані повністю та потребують нового будівництва, 20% – підлягають капітальному ремонту.

Навесні 2023-го населений пункт включено в експериментальний проєкт із комплексної відбудови, який проходить під гаслом build back better (з англ. – «відбудуємо краще, ніж було»). Тоді в селі стартували будівельні роботи.

Секретар виконавчого комітету Чорнобаївської сільської ради Альона Каліченко в коментарі «Главкому» зазначила, що до повномасштабного вторгнення Росії в Посад-Покровському проживали 2117 мешканців. Через бойові дії більшість виїхали. Після деокупації держава заохотила селян повертатися, пообіцявши звести їм нові домівки та встановивши модульні будиночки від ЄС для пенсіонерів і власників повністю зруйнованого житла. Станом на середину весни 2025 року в Посад-Покровському – 770 мешканців.

Проєкт відбудови села Посад-Покровське зображення: Archimatika

У середині 2024 року відбудова села припинилась. Заступник начальника Чорнобаївської сільської військової адміністрації (СВА) Андрій Микитін у розмові з «Главкомом» пояснив: причина полягала насамперед у браку фінансування. Із підрядниками, які не захотіли продовжувати роботи за свій кошт, договори було розірвано. До того ж у цей час змінювалося керівництво у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області, яка є замовником робіт.

Із серпня уряд таки продовжив вливати гроші в експериментальний проєкт. Нещодавно начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін пообіцяв, що до кінця осені в Посад-Покровському збудують 362 будинки.

Проєкт відбудови села Посад-Покровське зображення: Archimatika

Від початку 2025 року Служба відновлення оголосила тендерів на понад 1,8 млрд грн. На ці кошти було замовлено зведення і капітальний ремонт житлових будинків, реконструкцію системи газопостачання, капремонт вулично-дорожньої мережі, будівництво амбулаторії й центру безпеки тощо. Роботи планується виконати протягом 2025-2026 років.

Проєкт відбудови села Посад-Покровське зображення: Archimatika

За словами заступника начальника Чорнобаївської військової адміністрації, місцеві мешканці підтримують відбудову села.

«Ми спілкуємося з людьми, чуємо їх. Ми бачимо, що багато хто повернувся. Люди хочуть повернутися у свої хати, хочуть водити дітей у садочок, у школу. До того ж це на рівні держави прийнято рішення, це президентський експериментальний проєкт із відновлення села, оскільки воно майже все зруйноване. І також це рішення було прийняте на прохання людей», – сказав Микитін.

Посадовець підкреслив, що російські обстріли Херсонщини не дістають до Посад-Покровського, а за останні півтора року туди нічого не прилітало.

Проєкт відбудови села Посад-Покровське зображення: Archimatika

Нагадаємо, 14 березня держава оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища очікуваною вартістю 1,31 млрд грн. Обрання переможця тендера планувалося 31 березня. Однак уже другий місяць держустанова має проблеми з Антимонопольним комітетом (АМКУ), куди її потягнув потужний гравець ринку, фаворит «Великого будівництва» – Група компаній «Автострада» бізнесмена Максима Шкіля. Ця структура тепер також претендує на солідне державне замовлення. З подачі Шкіля АМКУ вже визнав: замовник будівництва застосував низку дискримінаційних вимог, «зашивши» їх у тендер.

Також «Главком» повідомляв, що Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 5 травня оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу медзакладу, пошкодженого внаслідок російської агресії. Очікувана вартість робіт – 367,45 млн грн.