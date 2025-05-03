Хотів винести за межі подвір'я: на Херсонщині загинув чоловік від детонації БпЛА

Чоловік отримав важкі поранення та помер дорогою до лікарні

На Херсонщині через падіння російського дрона з вибухівкою у двір приватного будинку загинув чоловік. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає «Главком».

У Бериславському районі поблизу села Саблуківка чоловік виявив на своєму подвір'ї дрон та вирішив його винести за межі господарства. Ворожий безпілотник виявився з вибухівкою та здетонував у 47-річного чоловіка в руках.

Чоловік отримав важкі поранення та помер дорогою до лікарні.

«Щирі співчуття рідним загиблого. Вкотре закликаю: не наближайтеся до підозрілих предметів і тим більше не торкайтеся їх. Одразу повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію», – написав Прокудін.

До слова, У Херсонській області, біля Берислава, у лісосмузі через російський невідомий вибуховий предмет постраждав чоловік – боєприпас здетонував у нього в руках.

Зазначається, що чоловік з численними ранами, у тому числі з травматичною ампутацією лівої кисті, перебуває в лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, У селищі Калита Броварського району, що на Київщині, внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік, а дитина зазнала поранення.