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Зеленський зробив заяву про «анкориджські домовленості»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський зробив заяву про «анкориджські домовленості»
Президент зазначив, що найвагомішу роль у знятті з порядку денного «духу Анкориджа» відіграли Збройні сили України
фото: скриншот з відео

Президент України заявив, що вимоги Росії щодо окупованих територій більше не є предметом переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що так звані «анкориджські домовленості» більше не є частиною переговорного процесу. За його словами, йдеться про вимоги Росії щодо визнання її суверенітету над тимчасово окупованими українськими територіями. Про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками та лідерами української громади у США під час візиту до Нью-Йорка, передає «Главком».

За словами президента, під «анкориджськими домовленостями» маються на увазі вимоги щодо визнання російського суверенітету над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими Росією частинами Херсонської та Запорізької областей.

«На мій погляд, те, що відбулося щодо нейтральності України та анкориджських домовленостей "3 + 2", то від цього всього перемовний процес відійшов. І тут зіграла роль команда Сполучених Штатів Америки», – сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що найвагомішу роль у знятті з порядку денного так званого «духу Анкориджа» відіграли Збройні сили України.

«На полі бою ми сьогодні контролюємо ситуацію. Нам важко, але просувань якихось глобальних у «рускіх» немає, а там, де вони є, вони коштують Росії дуже дорого», – заявив глава держави.

Зеленський додав, що ситуація на фронті дає Україні можливість не погоджуватися на вимоги Росії, які, за його словами, Київ «ніколи не прийме в такому форматі».

«Анкориджські домовленості»неофіційна назва напрацювань, які пов’язують із зустріччю президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року. Формально жодного документа сторони не підписували. У подальшому термін використовували для опису можливих умов завершення війни, зокрема територіальних вимог країни агресора.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна не припинятиме удари по російських нафтопереробних заводах, промислових та енергетичних об’єктах в односторонньому порядку. За його словами, першим реальним кроком до деескалації може стати взаємне припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Також держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що Україна та Росія виявляють інтерес до обмеженого припинення вогню, яке могло б стосуватися енергетики та зерна. Водночас він наголошував, що така домовленість сама по собі не означатиме завершення війни.

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Теги: Володимир Зеленський переговори війна Україна США росія

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