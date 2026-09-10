Євросоюз не готовий повністю відмовитися від енергоносіїв РФ – Reuters

Рахункова палата ЄС: сховища заповнені лише на 67%, а виділено менш ніж п'яту частину обіцяних 300 млрд євро

Плани Євросоюзу щодо повної відмови від російських нафти й газу буксують саме тоді, коли блок із 27 країн входить у зиму з незвично низькими запасами палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Європейська рахункова палата в оприлюдненому звіті заявила, що Євросоюз не інвестує достатньо коштів для досягнення цілей із повної заміни російських енергоносіїв диверсифікованими джерелами викопного палива, а також для розширення відновлюваної енергетики та розвитку мережевої інфраструктури.

Аудитори зафіксували кілька ключових показників:

частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45% до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році до близько 12% нині;

газосховища Євросоюзу заповнені лише на 67% – значно менше за 80%, зафіксовані на цю саму дату торік;

країни ЄС виділили на відмову від російських енергоносіїв лише 54,3 млрд євро з початково обіцяних 300 млрд.

За оцінкою аудиторів, план ЄС буксує саме тоді, коли енергетична безпека Європи «стикається з новими загрозами через нестабільність на Близькому Сході». У звіті також зазначається, що скорочення споживання російського газу значною мірою відбулося завдяки теплій погоді та високим цінам на енергію, які знизили попит, а не завдяки цілеспрямованій політиці Брюсселя.

За словами речника Єврокомісії, дії та фінансування ЄС уже прискорили розвиток відновлюваної енергетики й суттєво скоротили залежність блоку від російського газу, а сама Комісія має намір урахувати рекомендації аудиторів у подальшій роботі.

Ситуацію ускладнює глобальний ринок скрапленого природного газу: перебої з постачаннями через нестабільність довкола Ірану загострюють конкуренцію за СПГ між Європою та Азією, що додатково тисне на ціни напередодні опалювального сезону. За даними Reuters, минулого тижня європейські ціни на газ сягали близько 75 євро за МВт·год – більш ніж удвічі вище, ніж рік тому.

Попри офіційне скорочення залежності, Євросоюз продовжує приносити Росії мільярдні доходи від продажу енергоносіїв. За даними Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), лише в липні 2026 року країни ЄС заплатили Росії близько 1,5 млрд євро за викопне паливо: 561 млн євро – за трубопровідний газ, 526 млн євро – за скраплений природний газ, решта – за нафту, що й далі надходить трубопроводом «Дружба». За весь 2025 рік сукупні виплати країн ЄС Росії за викопне паливо сягнули 17,1 млрд євро – 7,4 млрд за СПГ, 4,9 млрд за трубопровідний газ і 4,8 млрд за нафту.

Найбільшим покупцем російського викопного палива в ЄС у липні залишалася Угорщина – на 486 млн євро, друге місце посіла Словаччина – 299 млн євро.

Аналітики попереджають, що низький рівень заповненості сховищ може призвести до різких стрибків цін узимку, особливо з огляду на те, що з 1 січня 2027 року ЄС повинен повністю заборонити імпорт російського скрапленого газу.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Євросоюз узгодив остаточні правила поетапної відмови від імпорту російського газу: постачання трубопровідного газу має припинитися не пізніше 30 вересня 2027 року, а скрапленого – раніше. До слова, наприкінці червня 2026 року Брюссель заявляв, що остаточно відмовився від можливості відновлення поставок російського газу до країн Євросоюзу.