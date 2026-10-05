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Не лише Україна. Трамп знайшов «винних» у подорожчанні бензину в США

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Не лише Україна. Трамп знайшов «винних» у подорожчанні бензину в США
Трамп звинуватив Україну і демократів у зростанні цін на бензин
фото: AP

Президент США пов'язав зростання цін з українськими ударами по НПЗ Росії та діями демократів

Американський президент Дональд Трамп прокоментував зростання цін на бензин у країні та назвав чинники, які, на його думку, вплинули на подорожчання пального. Про це він написав у Truth Social, повідомляє «Главком». 

Політик стверджує, що нинішнє подорожчання бензину вже нібито не пов'язане із ситуацією в Ормузькій протоці, оскільки обсяги постачання нафти зростають. 

«Ціни на бензин зростають уже не через Ормузьку протоку – зараз майже щодня надходять рекордні обсяги нафти. Вся справа в одному слові – «нафтопереробні заводи»: російські підриває Україна, а наші закривають демократи в «синіх» штатах, наприклад у Каліфорнії», – написав Трамп.

Насправді ж українські удари по російських НПЗ є лише одним із чинників, які впливають на світовий ринок пального. Як пише Reuters, на ціни також впливають війна з Іраном і перебої з постачанням через Ормузьку протоку, скорочення нафтопереробних потужностей на Близькому Сході та загальна ситуація із запасами нафтопродуктів.

За даними Управління енергетичної інформації США, на роздрібну вартість бензину впливають ціна сирої нафти, витрати нафтопереробки, дистрибуція та маркетинг, а також податки. На ціни також можуть впливати зміни попиту й пропозиції, рівень запасів та перебої в роботі нафтопереробних заводів.

Напередодні міністр енергетики США Кріс Райт прокоментував закриття двох великих нафтопереробних заводів у Каліфорнії. Він поклав відповідальність за це на губернатора штату Гевіна Ньюсома і політику демократів. За словами Райта, скорочення нафтопереробних потужностей робить США менш стійкими до криз на енергетичному ринку.

Водночас серед чинників, які впливають на ситуацію з пальним, він також назвав російсько-українську війну, рішення Китаю не експортувати бензин і дизель та скорочення постачань із Перської затоки.

Трамп і раніше критикував удари України по російських нафтопереробних заводах. Американський президент пов'язував атаки на НПЗ РФ із глобальним дефіцитом дизельного пального та заявляв, що вони призвели до скорочення російського виробництва дизелю.

Нагадаємо, унаслідок далекобійних ударів Сил безпеки та оборони України було виведено з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. За словами міністра оборони України Євгенія Хмари, ці атаки спрямовані на послаблення російської воєнної машини та зниження її воєнно-економічного потенціалу.

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Теги: нафта росія нафтопродукти США Дональд Трамп бензин ціни завод

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