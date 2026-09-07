Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини знищення окупанта Черткоєва

Сили оборони знищили російського окупанта Алана Черткоєва. Про це повідомляє «Главком».

Алан Черткоєв народився у 1998 році. Займався паверліфтингом.

У 2013 році Черткоєв переміг на відкритому Чемпіонаті Євразіїі (вік спортсменів 13-15 років), який проходив у Краснодарі (РФ). Він змагався у ваговій категорії до 82.5 кг.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини знищення Черткоєва. Відомо, що прощання з ліквідованим окупантом відбулося 4 вересня.

Як повідомлялося, «Лідс Юнайтед» до кінця трансферного вікна в англійській Прем'єр-лізі намагався оформити угоду з переходу російського півзахисника Олександра Головіна.

«Головін був готовий їхати до цієї команди, але трансфер зірвався з політичних причин. Основною перешкодою стала неможливість забезпечити стабільну виплату зарплати росіянину, адже англійські банки зараз практично не працюють із фізичними та юридичними особами з Росії», – розповіло джерело пропагандистів.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта Івана Марочкіна.

26-річний Марочкін займався самбо. Він був дворазовим переможцем спартакіади вищих навчальних закладів міноброни РФ, срібним призером чемпіонату Збройних сил РФ, чемпіоном Центрального військового округу РФ та багаторазовим чемпіоном спартакіади Інженерних військ Росії.

Служив командиром взводу в інженерно-рятувальному батальйоні. Окупант Марочкін був знищений ЗСУ 8 липня 2026 року.