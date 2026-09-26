Ворог атакував два райони Харкова: четверо постраждалих

Ігор Терехов: частина пошкоджених у Салтівському районі автівок загорілася

Уночі 26 вересня російські безпілотники вдарили по Київському та Салтівському районах Харкова, унаслідок чого постраждали четверо людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Про перші влучання очільник міста повідомив близько 02:17 – за його словами, два безпілотники поцілили в Київський район. Міські служби одразу почали з'ясовувати масштаб наслідків.

«У Київському районі зафіксовано два удари ворожими дронами. Подробиці з'ясовуємо», – повідомив Ігор Терехов.

Невдовзі мер розповів про ще один приліт – цього разу в Салтівському районі, поблизу нежитлових будівель. Унаслідок удару пошкоджено кілька автівок, частина з них загорілася.

Спершу йшлося про двох постраждалих, однак за кілька хвилин Терехов уточнив: медичну допомогу вже отримали четверо харків'ян.

Станом на 02:40 характер травм, стан потерпілих і потреба в госпіталізації не уточнювалися – міська влада продовжує з'ясовувати повний перелік пошкоджень.

Цієї осені Харків залишається однією з головних цілей масованих обстрілів: лише протягом вересня безпілотники влучали в торговельний центр в Основ'янському районі та автозаправну станцію у Слобідському районі, де були загиблі.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти вже атакували Харків безпілотниками: тоді два дрони вдарили по Київському району, загинула людина, а в сусідніх багатоповерхівках вибило вікна.