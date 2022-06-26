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    Новини

    Атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась

    Рашисти вдарили ракетою по житловому будинку столиці - Атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась
    Рашисти вдарили ракетою по житловому будинку столиці
    фото: Сергій Крук/Facebook

    Чотирьох постраждалих госпіталізували, ще двоє – лікуються амбулаторно

    Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Київ збільшилась до шести. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

    «Ушкодження отримали шість мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє – з легкими травмами – лікуватимуться амбулаторно. За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки – в стані середньої тяжкості», – написав Кличко.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

    По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

    З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась