Атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась

Чотирьох постраждалих госпіталізували, ще двоє – лікуються амбулаторно

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Київ збільшилась до шести. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Ушкодження отримали шість мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє – з легкими травмами – лікуватимуться амбулаторно. За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки – в стані середньої тяжкості», – написав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.



