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Масштабна аварія залишила частину Полтави без електроенергії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Масштабна аварія залишила частину Полтави без електроенергії
Аварії знеструмили частину Полтави
фото: EPA/UPG

Понад тисяча абонентів одночасно залишилися без світла, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи

Частина Полтавської громади сьогодні, 5 жовтня, залишилася без електропостачання через аварійну ситуацію в мережі. Відключення торкнулося понад тисячі споживачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича.

За словами очільника ОВА, причиною знеструмлення стала аварія в електромережі. «У зв'язку з аварійною ситуацією в мережі сталося відключення електроенергії у Полтавській громаді. Тимчасово без світла залишилися понад 1000 абонентів», – повідомив Дяківнич.

Фахівці «Полтаваобленерго» вже працюють над відновленням електропостачання. Причини виникнення аварійної ситуації та орієнтовні терміни повного повернення світла споживачам наразі не уточнюються.

Зазначимо, що цього ж дня аварійні відключення електроенергії сталися в Одесі. Вранці 5 жовтня через аварію на обладнанні без світла тимчасово залишилися жителі частини Київського, Приморського та Хаджибейського районів міста.

«Вранці 5 жовтня сталася аварійна ситуація на обладнанні. Тимчасово без світла залишилися жителі частини Київського, Приморського та Хаджибейського районів Одеси», – повідомили у ДТЕК «Одеські електромережі».

Енергетики розпочали огляд обладнання, щоб встановити причину несправності та якнайшвидше перейти до ремонтних робіт.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія, ймовірно, змінила тактику далекобійних атак напередодні зими 2026–2027 років та раніше, ніж зазвичай, розпочала кампанію ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

За оцінкою аналітиків, Москва може намагатися завдати максимальної шкоди українській енергосистемі до того, як Україна посилить захист від нових російських ракет і реактивних безпілотників.

В ISW також зазначили, що російське міністерство оборони вже сформувало риторику, за допомогою якої намагається виправдовувати можливе посилення атак по критичній інфраструктурі України восени та взимку 2026–2027 років. Російська сторона представляє такі удари як нібито відповідь на українські атаки по об'єктах на території РФ.

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Теги: Полтава електроенергія енергетика

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