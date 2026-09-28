Корецький назвав категорію українців, яким варто заздалегідь виїхати з міст на зиму

Окупанти можуть посилити удари по енергетиці після початку опалювального сезону

Прем’єр радить родинам маломобільних людей заздалегідь подбати про альтернативне місце проживання

Прем’єр Сергій Корецький порадив маломобільним людям та людям з інвалідністю заздалегідь подбати про виїзд із міст на зиму. Про це очільник Кабміну заявив в інтерв'ю телемарафону «Єдині новини», пише «Главком»

За словами прем’єра, виїзд із міста не має бути масовим рішенням, однак окремим родинам варто заздалегідь подбати про місце, де вони зможуть перебувати взимку. Особливо це стосується людей, яким складно самостійно пересуватися.

Корецький пояснив таку рекомендацію ризиком тривалих відключень електроенергії. Найбільше труднощів, за його словами, можуть виникнути у маломобільних мешканців багатоповерхівок, зокрема на високих поверхах, якщо будинок залишиться без електропостачання.

«Виїжджати – це якась вже крайність. Але, наприклад, є люди маломобільні або з інвалідністю. Чому не подбати саме за цих людей, їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема», – зазначив прем’єр.

Він додав, що питання підготовки таких людей до можливих складних сценаріїв уже обговорював із мером Києва. За словами Корецького, кількість мешканців, які можуть потребувати додаткової допомоги, відома, а відповідні соціальні служби вже працюють із ними.

Прем’єр також заявив, що Україна цього року збільшила генеруючі потужності та підготувала більше резервного живлення для критично важливих об’єктів.

Водночас повністю захистити енергетичну інфраструктуру від російських ударів, за його словами, неможливо, особливо через застосування РФ балістичних ракет.

«Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати і ми суттєво якісніше готуємося до цієї зими», – сказав Корецький.

Нагадаємо, що Україна готується до найгіршого сценарію розвитку подій на тлі російських ударів по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Водночас уряд працює над тим, щоб зберегти доступ до інтернету та цифрових сервісів.