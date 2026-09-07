Борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку сягнув 32 млрд грн – нардеп

За півтора року борги на балансуючому ринку зросли на 11 млрд грн і створюють дедалі більший тиск на енергосистему

Заборгованість на балансуючому ринку стала серйозним фінансовим ризиком для української енергосистеми

Борги на балансуючому ринку продовжують зростати і вже створюють дедалі більший фінансовий тиск на енергосистему. Про це заявив ексзаступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.

За його словами, з січня 2025 року до червня 2026 року борг учасників балансуючого ринку перед «Укренерго» зріс на 11 млрд грн і досяг 46 млрд грн. Простими словами, частина компаній споживає або продає електроенергію на балансуючому ринку, але гроші за неї вчасно не доходять до оператора системи.

«Борги учасників ринку перед «Укренерго» на балансуючому ринку за цей період зросли на 11 млрд грн і зараз становлять 46 млрд грн. Може вже більше, бо ми з тобою вже у вересні знаходимося», – сказав Жупанин.

Водночас, за його словами, борги накопичуються і у зворотному напрямку: саме «Укренерго» також має значну заборгованість перед учасниками ринку. Це означає, що неплатежі формують замкнене коло, коли борги одних компаній автоматично створюють проблеми з розрахунками для інших.

«На балансуючому ринку в «Укренерго» біда, як і була – борг виріс вдвічі. Тобто борг перед учасниками ринку на стороні «Укренерго» – 32 млрд грн», — наголосив Жупанин.

На його думку, у державної політики щодо енергоринку мають з’явитися конкретні вимірювані цілі – не лише загальні обіцянки реформ, а й чітке завдання зупинити зростання боргів і почати їх скорочувати.

Раніше голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков заявив, що борги у відновлюваній енергетиці залишаються одним із факторів, які стримують інвесторів від участі у нових проєктах.